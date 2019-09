மாவட்ட செய்திகள்

தஞ்சை சிவகங்கை பூங்காவில் இருந்த மான்கள், கோடியக்கரை வனப்பகுதிக்கு கொண்டு செல்லப்பட்டன + "||" + Thanjai was at Sivaganga Park The deer were taken to the Kodiyakar forest

