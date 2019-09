மாவட்ட செய்திகள்

கறம்பக்குடி அருகே, கூடுதல் ஆசிரியர்கள் நியமிக்கக்கோரி பள்ளி குழந்தைகளுடன் பெற்றோர்கள் சாலை மறியல் + "||" + Require additional teachers Parents pick up the road with school children

கறம்பக்குடி அருகே, கூடுதல் ஆசிரியர்கள் நியமிக்கக்கோரி பள்ளி குழந்தைகளுடன் பெற்றோர்கள் சாலை மறியல்