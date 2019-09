மாவட்ட செய்திகள்

பெட்ரோலிய எண்ணெய் குழாய் பதிக்கும் திட்டத்தை நெடுஞ்சாலை ஓரமாக செயல்படுத்த வேண்டும்- விவசாயிகள் சங்கத்தினர் மனு + "||" + Petroleum oil pipeline project to be implemented along the highway- Farmers' Union

பெட்ரோலிய எண்ணெய் குழாய் பதிக்கும் திட்டத்தை நெடுஞ்சாலை ஓரமாக செயல்படுத்த வேண்டும்- விவசாயிகள் சங்கத்தினர் மனு