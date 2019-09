மாவட்ட செய்திகள்

போளூரில் சப்-இன்ஸ்பெக்டர் வீட்டில் திருடிய வாலிபர் சிக்கினார்; சுவர் ஏறி குதித்தபோது காலில் படுகாயம் + "||" + Youth who stole Sub-Inspector's house in Polur trapped; The leg wounded as he climbed the wall

போளூரில் சப்-இன்ஸ்பெக்டர் வீட்டில் திருடிய வாலிபர் சிக்கினார்; சுவர் ஏறி குதித்தபோது காலில் படுகாயம்