மாவட்ட செய்திகள்

சூலூர் அருகே பரபரப்பு3-வது திருமணத்துக்கு முயன்ற கணவரை சரமாரியாக தாக்கிய முதல் 2 மனைவிகள் + "||" + Husband who tried 3rd marriage The first 2 wives who were struck by the volley

சூலூர் அருகே பரபரப்பு3-வது திருமணத்துக்கு முயன்ற கணவரை சரமாரியாக தாக்கிய முதல் 2 மனைவிகள்