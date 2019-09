மாவட்ட செய்திகள்

புஞ்சைபுளியம்பட்டி அருகே கோவில் உண்டியலை உடைக்க முயன்ற தந்தை-மகன் சிக்கினர்; போலீசார் தீவிர விசாரணை + "||" + Father-son caught trying to break temple's fortune near Punjipuliyampatti

புஞ்சைபுளியம்பட்டி அருகே கோவில் உண்டியலை உடைக்க முயன்ற தந்தை-மகன் சிக்கினர்; போலீசார் தீவிர விசாரணை