மாவட்ட செய்திகள்

காங்கிரஸ் முன்னாள் மந்திரி ஹர்ஷவர்தன் பாட்டீல் பா.ஜனதாவில் இணைந்தார்கணேஷ் நாயக் 50 கவுன்சிலர்களுடன் கட்சி தாவினார் + "||" + Harshavardhan Patil, Former Congress Minister He joined the BJP

காங்கிரஸ் முன்னாள் மந்திரி ஹர்ஷவர்தன் பாட்டீல் பா.ஜனதாவில் இணைந்தார்கணேஷ் நாயக் 50 கவுன்சிலர்களுடன் கட்சி தாவினார்