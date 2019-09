மாவட்ட செய்திகள்

ஏரல் அருகே, தாமிரபரணி ஆறு வறண்டதால், வெளியே தெரியும் பழங்கால படித்துறைகள் - அகழாய்வு செய்ய கோரிக்கை + "||" + Near Aral, Thamiraparani the river dry, Outside are the ancient stables

ஏரல் அருகே, தாமிரபரணி ஆறு வறண்டதால், வெளியே தெரியும் பழங்கால படித்துறைகள் - அகழாய்வு செய்ய கோரிக்கை