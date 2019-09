மாவட்ட செய்திகள்

வெள்ள நிவாரண பணிகளுக்கு இன்னும் நிதி ஒதுக்காததால்மத்திய அரசு மீது எடியூரப்பா கடும் அதிருப்தி + "||" + Yeddyurappa is deeply dissatisfied with the central government

வெள்ள நிவாரண பணிகளுக்கு இன்னும் நிதி ஒதுக்காததால்மத்திய அரசு மீது எடியூரப்பா கடும் அதிருப்தி