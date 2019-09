மாவட்ட செய்திகள்

பள்ளி வளாகத்தில் மின்சாரம் தாக்கி மாணவன் சாவு: மின்கம்பத்தை மாற்றக்கோரி மாணவ-மாணவிகள் பெற்றோருடன் போராட்டம் + "||" + The Electric attacked student death The student and Students struggle with parents

பள்ளி வளாகத்தில் மின்சாரம் தாக்கி மாணவன் சாவு: மின்கம்பத்தை மாற்றக்கோரி மாணவ-மாணவிகள் பெற்றோருடன் போராட்டம்