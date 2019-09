மாவட்ட செய்திகள்

குவைத் நாட்டில் இறந்த மகனின் உடலை கொண்டுவர நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் - கலெக்டர் அலுவலகத்தில் தாய் மனு + "||" + Of a son who died in Kuwait Action must be taken to bring the body

குவைத் நாட்டில் இறந்த மகனின் உடலை கொண்டுவர நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் - கலெக்டர் அலுவலகத்தில் தாய் மனு