மாவட்ட செய்திகள்

பெற்றோருக்கு பெண் பிடிக்காததால் தாலி கட்டும் நேரத்தில் திருமணம் நின்றது - வேலூரில் பரபரப்பு + "||" + Married stopped because parents do not like the girl - Vellore

பெற்றோருக்கு பெண் பிடிக்காததால் தாலி கட்டும் நேரத்தில் திருமணம் நின்றது - வேலூரில் பரபரப்பு