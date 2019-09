மாவட்ட செய்திகள்

ஜேடர்பாளையம் அருகே காவிரி ஆற்றில் அடித்துச்செல்லப்பட்ட வாலிபர் சாவு + "||" + youth dead who was swept away in the Cauvery River near Jedarpalayam

ஜேடர்பாளையம் அருகே காவிரி ஆற்றில் அடித்துச்செல்லப்பட்ட வாலிபர் சாவு