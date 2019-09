மாவட்ட செய்திகள்

திருமருகல் முடிகொண்டான் ஆற்றுக்கு காவிரி நீர் வந்தது - விவசாயிகள் மகிழ்ச்சி + "||" + To the Mudikondan river The water of the Cauvery came The farmers are happy

