மாவட்ட செய்திகள்

நகராட்சி நிர்வாகத்தின் சார்பில் ரூ.14 கோடியே 90 லட்சத்தில் குளங்கள் தூர்வாரும் பணி - கலெக்டர் உமா மகேஸ்வரி தகவல் + "||" + Rs 14 crore at Rs 90 lakh Ponds are the work of sprinkling Collector Uma Maheshwari Information

நகராட்சி நிர்வாகத்தின் சார்பில் ரூ.14 கோடியே 90 லட்சத்தில் குளங்கள் தூர்வாரும் பணி - கலெக்டர் உமா மகேஸ்வரி தகவல்