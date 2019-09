மாவட்ட செய்திகள்

பீளமேட்டில், பெரிய மாரியம்மன் கோவிலில் அம்மன் கால்தடம் பதிந்ததாக பரபரப்பு - ஏராளமான பக்தர்கள் திரண்டனர் + "||" + At Peelamet, the great Mariamman Amman foot in the temple Excited to report

பீளமேட்டில், பெரிய மாரியம்மன் கோவிலில் அம்மன் கால்தடம் பதிந்ததாக பரபரப்பு - ஏராளமான பக்தர்கள் திரண்டனர்