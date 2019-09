மாவட்ட செய்திகள்

“மாணவிகள் நினைத்தால் ஊழலை ஒழித்து புதிய இந்தியாவை உருவாக்க முடியும்”மனோன்மணியம் சுந்தரனார் பல்கலைக்கழக பெண் கல்வி மைய இயக்குனர் பியூலா சேகர் பேச்சு + "||" + “If the students think they can get rid of corruption New India can be created ”

