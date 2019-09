மாவட்ட செய்திகள்

புதிதாக தொழில் தொடங்க கிராமப்புற மக்களுக்கு அதிகளவில் கடன் வழங்க வேண்டும் ; வங்கியாளர்களுக்கான கருத்தரங்கில் கலெக்டர் பேச்சு + "||" + The rural people have to give more credit to start a new business - Collector

புதிதாக தொழில் தொடங்க கிராமப்புற மக்களுக்கு அதிகளவில் கடன் வழங்க வேண்டும் ; வங்கியாளர்களுக்கான கருத்தரங்கில் கலெக்டர் பேச்சு