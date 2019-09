மாவட்ட செய்திகள்

சட்டசபை தேர்தலில்சிவசேனாவுக்கு 106 தொகுதிகளை ஒதுக்க பா.ஜனதா தயார் + "||" + In the assembly election BJP is ready to allocate 106 seats to Shiv Sena

சட்டசபை தேர்தலில்சிவசேனாவுக்கு 106 தொகுதிகளை ஒதுக்க பா.ஜனதா தயார்