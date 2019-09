மாவட்ட செய்திகள்

அவினாசி அருகே பள்ளி மாணவியை பாலியல் பலாத்காரம் செய்ய முயற்சி; போக்சோ சட்டத்தில் வாலிபர் கைது + "||" + Attempt to harassment a schoolgirl; In pocso Law plaintiff was arrested

அவினாசி அருகே பள்ளி மாணவியை பாலியல் பலாத்காரம் செய்ய முயற்சி; போக்சோ சட்டத்தில் வாலிபர் கைது