மாவட்ட செய்திகள்

விருதுநகருக்கான கூடுதல் தாமிரபரணி கூட்டுக்குடிநீர் திட்டம் நிறைவேற்றப்படுவது எப்போது? 2 ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் அறிவிக்கப்பட்டும் நடவடிக்கை இல்லை + "||" + Additional tamirapabani Joint Drinking Water Project for Virudhunagar When is it going to be accomplished?

விருதுநகருக்கான கூடுதல் தாமிரபரணி கூட்டுக்குடிநீர் திட்டம் நிறைவேற்றப்படுவது எப்போது? 2 ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் அறிவிக்கப்பட்டும் நடவடிக்கை இல்லை