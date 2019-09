மாவட்ட செய்திகள்

5, 8-ம் வகுப்புகளுக்கு பொதுத்தேர்வு அறிவிப்பை திரும்ப பெற வேண்டும் ஆசிரியர் கூட்டணி மாநில செயற்குழுவில் தீர்மானம் + "||" + General Elections for Grades 5 and 8 Notification should be withdrawn by the Teachers Alliance State Executive Committee

5, 8-ம் வகுப்புகளுக்கு பொதுத்தேர்வு அறிவிப்பை திரும்ப பெற வேண்டும் ஆசிரியர் கூட்டணி மாநில செயற்குழுவில் தீர்மானம்