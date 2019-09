மாவட்ட செய்திகள்

தஞ்சை, நாகை, திருவாரூர் மாவட்டங்களில் அனுமதியின்றி பேனர் வைத்த 81 பேர் மீது வழக்கு + "||" + In Tanjore, Nagai, and Thiruvarur districts, 81 persons have been banished

தஞ்சை, நாகை, திருவாரூர் மாவட்டங்களில் அனுமதியின்றி பேனர் வைத்த 81 பேர் மீது வழக்கு