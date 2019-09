மாவட்ட செய்திகள்

வேப்பூர் பகுதியில் கனமழை: காட்டாற்று வெள்ளத்தில் தரைப்பாலம் அடித்து செல்லப்பட்டது + "||" + Heavy rains in veppur : flood washed away the bridge

