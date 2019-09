மாவட்ட செய்திகள்

ரூ.6 கோடியில் பூங்காவுடன் கூடிய ‘‘அம்மா உடற்பயிற்சிக்கூடம்'' 20 இடங்களில் அமைக்கப்படுகிறது + "||" + The mother gymnasium with a park at Rs 6 crore will be set up in 20 places

ரூ.6 கோடியில் பூங்காவுடன் கூடிய ‘‘அம்மா உடற்பயிற்சிக்கூடம்'' 20 இடங்களில் அமைக்கப்படுகிறது