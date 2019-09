மாவட்ட செய்திகள்

மரங்களும், கால்நடைகளும் இல்லாமல் மண்ணை வளமாக்க நம்மிடம் வேறு என்ன தொழில்நுட்பம் உள்ளது? ஜக்கி வாசுதேவ் கேள்வி + "||" + What other technology do we have to grow the soil without trees and livestock? Question of Jackie Vasudev

மரங்களும், கால்நடைகளும் இல்லாமல் மண்ணை வளமாக்க நம்மிடம் வேறு என்ன தொழில்நுட்பம் உள்ளது? ஜக்கி வாசுதேவ் கேள்வி