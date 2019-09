மாவட்ட செய்திகள்

பள்ளிபாளையம் அருகே, தலை துண்டிக்கப்பட்ட நிலையில் ஆண் பிணம் - காவிரி ஆற்றில் மிதந்து வந்ததால் பரபரப்பு + "||" + Cut off the head of the male corpse Excited because of floating in Cauvery river

பள்ளிபாளையம் அருகே, தலை துண்டிக்கப்பட்ட நிலையில் ஆண் பிணம் - காவிரி ஆற்றில் மிதந்து வந்ததால் பரபரப்பு