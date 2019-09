மாவட்ட செய்திகள்

செப்டாங்குளம் கிராமத்தில், பெரிய ஏரிக்கரை உடைந்து குடியிருப்புக்குள் தண்ணீர் புகுந்தது - விவசாய நிலங்கள் மூழ்கின + "||" + Breaking down the big lake Water was dumped inside the residence Agricultural lands were submerged

