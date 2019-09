மாவட்ட செய்திகள்

வேலூர் கோட்டை அகழியில், நவீன மிதவை எந்திரம் மூலம் தூர்வாரும் பணி தொடங்கியது + "||" + In the Vellore Fort trench With modern floating machine Dredged started to work

