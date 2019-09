மாவட்ட செய்திகள்

கொள்ளிடம் ஆற்றில் உடைப்பை சரி செய்ய 5 டன் சவுக்கு மரக்கட்டைகள் தயார் - அதிகாரிகள் நடவடிக்கை + "||" + In the river Kolli To fix breakage Prepare 5 tonnes of wood - Officials action

கொள்ளிடம் ஆற்றில் உடைப்பை சரி செய்ய 5 டன் சவுக்கு மரக்கட்டைகள் தயார் - அதிகாரிகள் நடவடிக்கை