மாவட்ட செய்திகள்

சென்னையில், போலீஸ் ஏட்டு கைவிரலை கடித்து குதறிய சைக்கோ ஆசாமி கைது - கார்களின் கண்ணாடியையும் உடைத்து ரகளை + "||" + in Chennai, Police bite the fingertips of the log Psycho Assami arrested

சென்னையில், போலீஸ் ஏட்டு கைவிரலை கடித்து குதறிய சைக்கோ ஆசாமி கைது - கார்களின் கண்ணாடியையும் உடைத்து ரகளை