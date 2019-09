மாவட்ட செய்திகள்

கர்நாடகத்தில் உள்ள 30 மாவட்டங்களுக்கும்: பொறுப்பு மந்திரிகள் நியமனம் எடியூரப்பாவுக்கு பெங்களூரு நகர், ஆர்.அசோக்குக்கு பெங்களூரு புறநகர், மண்டியா ஒதுக்கீடு + "||" + In Karnataka For 30 districts Appointment of responsible ministers Bangalore to Yeddyurappa,

