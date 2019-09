மாவட்ட செய்திகள்

பட்டுக்கோட்டை அருகே, மோட்டார் சைக்கிள் மீது லாரி மோதியதில் ஆசிரியர் சாவு + "||" + Near Pattukkottai, The author of the truck hit the motorcycle death

பட்டுக்கோட்டை அருகே, மோட்டார் சைக்கிள் மீது லாரி மோதியதில் ஆசிரியர் சாவு