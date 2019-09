மாவட்ட செய்திகள்

தலித் சமூகத்தை சேர்ந்தவர் என்பதால்: பா.ஜனதா எம்.பி.யை ஊருக்குள் நுழைய விடாமல் தடுத்த மக்கள் - கர்நாடகத்தில் அதிர்ச்சி சம்பவம் + "||" + In Karnataka Bharatiya Janata Party MP in town Blocked people from entering

தலித் சமூகத்தை சேர்ந்தவர் என்பதால்: பா.ஜனதா எம்.பி.யை ஊருக்குள் நுழைய விடாமல் தடுத்த மக்கள் - கர்நாடகத்தில் அதிர்ச்சி சம்பவம்