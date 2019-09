மாவட்ட செய்திகள்

சித்ரதுர்கா அருகே சோதனை ஓட்டத்தின்போது ஆளில்லா விமானம் விழுந்து நொறுங்கியது - ராணுவ ஆராய்ச்சி மற்றும் மேம்பாட்டு நிறுவனத்துக்கு சொந்தமானது + "||" + Chitradurga The unmanned aircraft crashed Military Research and Development Belongs to the development company

சித்ரதுர்கா அருகே சோதனை ஓட்டத்தின்போது ஆளில்லா விமானம் விழுந்து நொறுங்கியது - ராணுவ ஆராய்ச்சி மற்றும் மேம்பாட்டு நிறுவனத்துக்கு சொந்தமானது