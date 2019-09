மாவட்ட செய்திகள்

விருத்தாசலம், விருத்தகிரீஸ்வரர் கோவிலில் ஆக்கிரமிப்புகள் அகற்றம் + "||" + In the temple of Vruthachalam, Vriththakirisvara Disposal of occupations

விருத்தாசலம், விருத்தகிரீஸ்வரர் கோவிலில் ஆக்கிரமிப்புகள் அகற்றம்