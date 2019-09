மாவட்ட செய்திகள்

நீர்ப்பிடிப்பு பகுதியில் கனமழை: பவானிசாகர் அணைக்கு நீர்வரத்து அதிகரிப்பு + "||" + Heavy rainfall in the catchment area Increased water supply to Bhawanisagar Dam

நீர்ப்பிடிப்பு பகுதியில் கனமழை: பவானிசாகர் அணைக்கு நீர்வரத்து அதிகரிப்பு