மாவட்ட செய்திகள்

முன்விரோதத்தில் 2 வீடுகள் மீது பெட்ரோல் குண்டுகள் வீச்சு - பிளஸ்-1 மாணவன் உள்பட 4 பேர் கைது + "||" + Over 2 houses in the foreground Petrol bombs range Four arrested including a plus-1 student

முன்விரோதத்தில் 2 வீடுகள் மீது பெட்ரோல் குண்டுகள் வீச்சு - பிளஸ்-1 மாணவன் உள்பட 4 பேர் கைது