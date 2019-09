மாவட்ட செய்திகள்

அனுமதிபெறாமல் வைக்கப்படும் கட்-அவுட், பேனர்களை அகற்ற சிறப்பு குழுக்கள் - கலெக்டர் தலைமையில் நடந்த கூட்டத்தில் முடிவு + "||" + Special teams to remove banners that are not allowed

அனுமதிபெறாமல் வைக்கப்படும் கட்-அவுட், பேனர்களை அகற்ற சிறப்பு குழுக்கள் - கலெக்டர் தலைமையில் நடந்த கூட்டத்தில் முடிவு