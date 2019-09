மாவட்ட செய்திகள்

ஏலகிரிமலையில் மக்கள் நலனுக்காக நிதி ஒதுக்கீடு செய்வதில் தமிழகம் முதலிடம் - சட்டமன்ற பொது கணக்கு குழு தலைவர் பேட்டி + "||" + In allocating funds for the benefit of the people Tamil Nadu tops Interview with the Chairman of the Legislative Public Accounts Committee

ஏலகிரிமலையில் மக்கள் நலனுக்காக நிதி ஒதுக்கீடு செய்வதில் தமிழகம் முதலிடம் - சட்டமன்ற பொது கணக்கு குழு தலைவர் பேட்டி