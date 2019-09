மாவட்ட செய்திகள்

கிருஷ்ணகிரியில் குழந்தைகள் வளர்ச்சி குறித்த விழிப்புணர்வு பிரசார வாகனம் - கலெக்டர் பிரபாகர் தொடங்கி வைத்தார் + "||" + On the development of children Awareness propaganda vehicle Collector Prabhakar started

