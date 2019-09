மாவட்ட செய்திகள்

மேல்முறையீட்டு மனு விசாரணையின்போது ஆஜராகாத போலீஸ் இன்ஸ்பெக்டர்களுக்கு சம்மன் - மதுரை ஐகோர்ட்டு உத்தரவு + "||" + Summons to police inspectors who did not appear during the appeal hearing

மேல்முறையீட்டு மனு விசாரணையின்போது ஆஜராகாத போலீஸ் இன்ஸ்பெக்டர்களுக்கு சம்மன் - மதுரை ஐகோர்ட்டு உத்தரவு