மாவட்ட செய்திகள்

தேசிய அளவில் ஊழலுக்கு எதிரான நடவடிக்கையை மத்திய அரசு எடுத்து வருகிறது - பா.ஜ.க. தேசிய செயலாளர் எச்.ராஜா பேச்சு + "||" + The federal government is taking action against corruption at the national level - H. Raja

தேசிய அளவில் ஊழலுக்கு எதிரான நடவடிக்கையை மத்திய அரசு எடுத்து வருகிறது - பா.ஜ.க. தேசிய செயலாளர் எச்.ராஜா பேச்சு