மாவட்ட செய்திகள்

கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி புதுவையில் 1000 லாரிகள் இன்று ஓடாது - லாரி உரிமையாளர்கள் சம்மேளனம் அறிவிப்பு + "||" + Emphasizing the demands The trucks will not run today at pondichery

கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி புதுவையில் 1000 லாரிகள் இன்று ஓடாது - லாரி உரிமையாளர்கள் சம்மேளனம் அறிவிப்பு