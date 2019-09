மாவட்ட செய்திகள்

மாவட்டத்தில் 2 ஆயிரம் லாரிகள் ஓடவில்லை + "||" + No more than 2 thousand trucks drive in the district

மாவட்டத்தில் 2 ஆயிரம் லாரிகள் ஓடவில்லை