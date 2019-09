மாவட்ட செய்திகள்

மோட்டார் வாகன சட்ட திருத்தத்துக்கு எதிர்ப்பு, கோவை மாவட்டத்தில் 10 ஆயிரம் லாரிகள் ஓடவில்லை + "||" + 10 thousand trucks were not driven in the Coimbatore district

மோட்டார் வாகன சட்ட திருத்தத்துக்கு எதிர்ப்பு, கோவை மாவட்டத்தில் 10 ஆயிரம் லாரிகள் ஓடவில்லை