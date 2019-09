மாவட்ட செய்திகள்

கோலார் மாவட்டத்தில்வீடு புகுந்து திருடுவதை தடுக்க புதிய திட்டம்போலீஸ் சூப்பிரண்டு கார்த்திக் ரெட்டி பேட்டி + "||" + In Kolar District New plan to prevent home theft

