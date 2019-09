மாவட்ட செய்திகள்

உப்பூர் அனல் மின்நிலையத்திற்காக கடலுக்குள் பாலம் கட்டுவதை கைவிடக்கோரி படகில் சென்று முற்றுகை - ஏராளமானோர் பங்கேற்பு + "||" + For Uppur Anal Power Plant Bridge into the sea Abandon building Go to the boat and siege

உப்பூர் அனல் மின்நிலையத்திற்காக கடலுக்குள் பாலம் கட்டுவதை கைவிடக்கோரி படகில் சென்று முற்றுகை - ஏராளமானோர் பங்கேற்பு