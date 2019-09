மாவட்ட செய்திகள்

மானாமதுரை வங்கியில் கொலை முயற்சியில் ஈடுபட்ட கும்பலை துப்பாக்கியால் சுட்டு விரட்டிய காவலாளிக்கு போலீஸ் டி.ஐ.ஜி. பாராட்டு + "||" + The gang involved in the attempted murder To the guard who fired the gun The police were called by the D.I.G. Complimentary

மானாமதுரை வங்கியில் கொலை முயற்சியில் ஈடுபட்ட கும்பலை துப்பாக்கியால் சுட்டு விரட்டிய காவலாளிக்கு போலீஸ் டி.ஐ.ஜி. பாராட்டு