மாவட்ட செய்திகள்

புதிய மோட்டார் வாகன சட்டத்திற்கு எதிர்ப்பு: சேலம் மாவட்டத்தில் 34 ஆயிரம் லாரிகள் ஓடவில்லை + "||" + Opposition to new motor vehicle legislation In Salem district 34 thousand trucks did not run

புதிய மோட்டார் வாகன சட்டத்திற்கு எதிர்ப்பு: சேலம் மாவட்டத்தில் 34 ஆயிரம் லாரிகள் ஓடவில்லை